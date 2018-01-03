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Дальнее зарубежье 03.01.2018 15:50

Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом

Государственное управление валютного контроля КНР ужесточило правила снятия за рубежом наличных денежных средств с личных банковских карт.

Эти шаги предпринимаются для ограничения отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов.

Общая сумма снимаемых средств со всех принадлежащих одному лицу китайских банковских карт должна составлять не более 100 тыс. юаней ($15,37 тыс.) в год. В случае, если владелец карт превысит данный лимит в течение года, то снятие наличности за рубежом будет для него приостановлено на текущий и последующий год.

Данные правила вступили в силу 1 января 2018 года, сообщает агентство "Синьхуа".

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Тэги: КИТАЙ, БАНКОМАТЫ, ДЕНЬГИ, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]