МЧС Азербайджана продолжает беспрерывные поиски экстремалов, пропавших в горах, не смотря на ухудшение погодных условий

В МЧС Азербайджана прошло оперативное совещание относительно поиска трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики, отмечается в сообщении министерства.
Был проведен анализ проделанной работы и определены задачи на предстоящие дни. Было отмечено, что не смотря на резко ухудшившиеся погодные условия, поиски трех пропавших альпинистов хоть и с ограничениями, продолжаются беспрерывно. В районе поисков высота снежного покрова доходит до 1,4 метров, дует сильный ветер и сильно ограничена дальность видимости.
МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам. Кроме этого, в зависимости от погодных условий в поисково-спасательных работах используется вертолет.
Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря.
Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.
Б.Рустамбеков
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 130 раз - Минобороны Азербайджана
Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 150 раз - Минобороны Азербайджана
Газпром в 2017 г экспортировал в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа после 179,3 млрд куб. м в 2016
Petrobras заплатит $2,95 млрд за урегулирование группового иска в США
Нефть в среду стабильна после снижения днем ранее, Brent - $66,56 за баррель
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Министр экономики Литвы считает, что стране не нужны государственные предприятия
Китай построит технопарк за $2,1 млрд в Пекине для разработки искусственного интеллекта
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»