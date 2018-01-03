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Дальнее зарубежье 03.01.2018 13:41

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, причина - техническая неисправность - Минобороны РФ

В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, сообщили в среду в министерстве обороны России.

Инцидент произошел 31 декабря.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - сказали в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]