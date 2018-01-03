В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, причина - техническая неисправность - Минобороны РФ

В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, сообщили в среду в министерстве обороны России.
Инцидент произошел 31 декабря.
"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сказали в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.
"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - сказали в Минобороны РФ.
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