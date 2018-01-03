Минюст Украины уволил начальника Львовского теруправления юстиции, требовавшего от поступающих на работу спеть песню бандеровцев

Дисциплинарная комиссия в рамках служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярославом Жукровским и рекомендовала уволить его с занимаемой должности.
Как сообщает в среду пресс-служба министерства юстиции Украины, дисциплинарная комиссия установила, что при издании приказов Я.Жукровский нарушил требования Конституции Украины и ряда законов.
"Принятые решения находятся за пределами полномочий главы областной юстиции и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий. Поэтому дисциплинарная комиссия в соответствии с законом "О государственной службе", рекомендовала применить к начальнику Главного территориального управления юстиции во Львовской области Жукровскому Ярославу Ивановичу дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы", - сказано в сообщении.
Министерство юстиции отмечает, что Я.Жукровскому было сообщено о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но он не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить хоть какие-то объяснения комиссии.
"На основании заключения дисциплинарной комиссии Министерством юстиции 28 декабря издан приказ об увольнении Я.Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области", - сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что в сентябре 2017 года Минюст начал служебное расследование против Я.Жукровского, который при приеме на работу сотрудников требовал от них назвать дату рождения лидера ОУН Степана Бандеры и спеть песню бойцов УПА "Лента за лентою".
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