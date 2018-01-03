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СНГ 03.01.2018 14:43

Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесено на 11 января

Апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было оглашено на заседании в среду. Решение о переносе рассмотрения этого вопроса связано с тем, что семь депутатов заявили о готовности взять М.Саакашвили на поруки, но не все они прибыли в суд.

5 декабря М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генпрокуратуры Украины на решение Печерского райсуда об отказе применить меру пресечения для М.Саакашвили в виде домашнего ареста.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СУД, ПЕРЕНОС


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