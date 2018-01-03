В Китае в 2017г было отозвано рекордное число автомобилей - свыше 20 млн

В Китае с начала 2017 года и по 28 декабря было отозвано 20,048 млн автомобилей, что является рекордом, сообщил представитель Главного госуправления технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР Янь Фэнминь.
Это на 77% превышает показатель за 2016 год, когда с рынка было отозвано 11,335 млн машин. В 2015 году их число составляло 5,586 млн машин.
Чиновник отметил, что число автомобилей с дефектами продолжает увеличиваться, в результате чего Китай вышел на второе место в мире по числу отзываемых машин после США.
С начала введения в КНР в 2004 году режима отзыва автомобилей с дефектами в стране было в общей изъято с рынка 56,738 млн машин, то есть примерно один автомобиль из каждых четырех, отмечает агентство "Синьхуа".
По словам Янь Фэнминя, 10,638 млн (53,1%) отозванных в прошлом году автомобилей имели проблемы с подушками безопасности и ремнями безопасности, остальные проблемы были связаны с дефектами двигателей, систем рулевого управления, электрооборудования и прочее.
Как отметил чиновник, отзыв автомобилей с дефектами по всему миру становится обычным явлением. По его словам, в Китае в 2017 году был зафиксирован 251 подобный случай, из них 58% отзывов осуществились автопроизводителями в общемировом масштабе.
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