Эстонию нельзя будет оккупировать за несколько дней - начальник главного штаба Сил обороны

Эстония способна в реальных военных условиях выставить 21 тысячу человек и обеспечить их всех оружием и боеприпасами, страну не удастся оккупировать за несколько дней, заявил начальник главного штаба Сил обороны Эстонии бригадный генерал Мартин Херем (Martin Herem).
"Если мы сможем дать этой 21 тысяче оружие, то сможем сами противостоять довольно долгое время. Эстонию не оккупировать за несколько дней. Возможно, что займут какие-нибудь куски территории, но это вопрос, захочет ли противник продвигаться вперед, если ему будет противостоять 21 тысяча человек", - сказал М.Херем в среду в интервью телерадиовещательной корпорации ERR.
По его словам, "в Эстонии не останется незамеченным, если за нашей восточной границей произойдут некие действия, которые могут представлять реальную угрозу нашей безопасности".
И если, по его словам, западные государства в ходе учений "Запад 2017" видели, прежде всего, то, что происходило в Белоруссии, "то мы видели больше". "И вопрос не в тайной слежке, отслеживать необходимо и такие открытые каналы, как печать и социальные медиа", - призвал бригадный генерал.
Среди главных проблем в Силах обороны он назвал недостаток военнослужащих-контрактников, а также большой отсев призывников по состоянию здоровья.
К 2026 году число призывников в Силы обороны предполагается увеличить с 3 220 до 3 600. Чтобы решить эту задачу, предполагается смягчить медицинские нормы с целью сократить число желающих "откосить" от службы в армии, отметил начальник главного штаба.
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