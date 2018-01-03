Навальный обжаловал решение ВС РФ, поддержавшего отказ ЦИК допустить его к выборам президента

Оппозиционер Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, признавшего законным решение Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения на пост президента РФ, сообщил "Интерфаксу" его представитель Иван Жданов.
"Решение обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного суда России. По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобе может состояться ещё до завершения праздников", - сказал юрист.
Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.
В жалобе А.Навальный просит отменить это решение и удовлетворить его административный иск.
Как ранее сообщили юристы, если решение не будет отменено, то отказ допустить А.Навального к участию в выборах будет обжалован и в Европейский суд по правам человека.
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