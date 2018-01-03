Новый зенитный комплекс, способный сбивать крылатые ракеты, разрабатывают в России - Минобороны РФ

Новый зенитный артиллерийский комплекс для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами, вертолетами, системами залпового огня и высокоточным оружием создают для российских сухопутных войск, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Данный комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических беспилотных летательных аппаратов, одиночных реактивных снарядов систем залпового огня, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия и самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что новинка разрабатывается в сухопутных войсках и призвана сменить зенитный артиллерийский комплекс "Шилка".

"Особенностью комплекса будет является его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей", - сказали в российском военном ведомстве.

Там сообщили также, что в 2018 году ряд подразделений сухопутных войск получат образцы современного вооружения и техники.

Так, два воинских формирования противовоздушной обороны получат зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера - зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделения ПВО общевойсковых соединений - переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

"Планомерное и ежегодное наращивания боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО", - заявили в Минобороны РФ.