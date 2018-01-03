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СНГ 03.01.2018 19:04

Новый зенитный комплекс, способный сбивать крылатые ракеты, разрабатывают в России - Минобороны РФ

Новый зенитный артиллерийский комплекс для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами, вертолетами, системами залпового огня и высокоточным оружием создают для российских сухопутных войск, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Данный комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических беспилотных летательных аппаратов, одиночных реактивных снарядов систем залпового огня, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия и самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что новинка разрабатывается в сухопутных войсках и призвана сменить зенитный артиллерийский комплекс "Шилка".

"Особенностью комплекса будет является его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей", - сказали в российском военном ведомстве.

Там сообщили также, что в 2018 году ряд подразделений сухопутных войск получат образцы современного вооружения и техники.

Так, два воинских формирования противовоздушной обороны получат зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера - зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделения ПВО общевойсковых соединений - переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

"Планомерное и ежегодное наращивания боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО", - заявили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КОМПЛЕКС, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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