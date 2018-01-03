Рухани в разговоре с Эрдоганом назвал ситуацию в Иране стабильной и пообещал пресекать незаконные действия

В Тегеран считают ситуацию в стране стабильной, заявил в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Ирана Хасан Рухани.

"Умеренное и спокойное присутствие иранской полиции в недавних волнениях, которые мы наблюдали в некоторых городах, свидетельствует о том, что мы полностью уверены в безопасности и стабильности в стране и с учетом широкого неприятия населением мятежников, у нас будет полный мир", - цитирует в среду иранского президента его пресс-служба.

"В Исламской Республике Иран люди могут свободно выражать свою критику и протест в рамках закона, и это, несомненно, важно для нас для безопасности и мира людей, и в этом отношении мы не допустим насилие и незаконные действия",- приводит слова Х.Рухани официальный сайт президента Ирана.

В свою очередь президент Турции заявил, что Анкара заинтересована в стабильности в Иране.

"Турция не отделяет безопасности и спокойствия в Иране от своей стабильности и безопасности (. . .) Мы видели пропаганду западных СМИ против себя и привыкли к неоднократным вмешательским заявлениям лиц, подобных Трампу и Нетаньяху", - заявил Р.Т.Эрдоган.