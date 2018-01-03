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Дальнее зарубежье 03.01.2018 17:00

Глава МИД Турции раскритиковал Трампа и Нетаньяху за поддержку протестов в Иране

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за их позицию относительно демонстраций, проходящих в Иране, передает в среду иранское агентство "Мехр".

"Д.Трамп и Б.Нетаньяху поддерживают демонстрации в Иране. Мы же выступаем против вмешательства извне во внутренние дела Ирана", - цитирует агентство М.Чавушоглу.

Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе и, по данным иранского телевидения, привели к гибели порядка 20 человек. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.

Ранее в среду в ряде иранских городов начались акции протеста, участники которых выступают против актов насилия, произошедших в стране в течение последних нескольких дней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]