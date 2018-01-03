Газпром в 2017 г экспортировал в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа после 179,3 млрд куб. м в 2016

"Газпром" (MOEX:GAZP) в 2017 году экспортировал в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа после 179,3 млрд куб. м в 2016 году, сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер журналистам в среду.
"2017 год стал годом новых экспортных рекордов "Газпрома". В январе компания достигла максимального показателя поставок за месяц - 19,1 млрд куб. м газа. 19 декабря был обновлен пиковый результат суточных поставок - 640 млн куб. м газа. Установлен новый рекорд экспорта за год. По оперативным данным, в 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа. Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 млрд куб. м)", - сказал он.
"Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей с одной стороны демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой - его надежные поставки в необходимых объемах", - отметил А.Миллер.
В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы, сказал А.Миллер.
Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд куб. м газа - "Газпром" поставил на крупнейший экспортный рынок компании - в Германию. Рост - на 3,6 млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд куб. м). На новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% (к рекордному 2007 году) и на 9,7% соответственно), сказал он.
"Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд куб. м (на 28%), в Словакии - 4,6 млрд куб. м (на 24,5%). Кроме того, рекордный объем российского газа был поставлен в Данию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был установлен предыдущий максимальный показатель)", - заключил глава "Газпрома".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 130 раз - Минобороны Азербайджана
Баку доволен позицией Рима по карабахскому урегулированию в период председательства Италии в ОБСЕ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 150 раз - Минобороны Азербайджана
Прошедший год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации - предварительные данные ASN
В Подмосковье пантера загрызла мужчину, который хотел покормить животных в вольере
МЧС Азербайджана продолжает беспрерывные поиски экстремалов, пропавших в горах, не смотря на ухудшение погодных условий
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Министр экономики Литвы считает, что стране не нужны государственные предприятия
Китай построит технопарк за $2,1 млрд в Пекине для разработки искусственного интеллекта
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»