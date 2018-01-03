Претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине увеличились до $5,439 млрд, говорится в обнародованных Министерством юстиции материалах в системе закупок Prozorro.
В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии миноритариев согласно поданному в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иску к Украине составляют $4,7 млрд.
Согласно документу, устные слушания в арбитраже назначены на 19 февраля - 2 марта 2018 года.
Как сообщалось, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против Украины.
В частности, они обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнения "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; резкого увеличения ставок платы за недропользование; уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ.
Минюст Украины в деле против миноритариев "Укрнафты" привлек британскую юрфирму Latham & Watkins.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - порядка 42% акций.
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