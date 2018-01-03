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Дальнее зарубежье 03.01.2018 18:04

Трамп вновь поддержал участников акций протеста в Иране

Президент США Дональд Трамп в среду в очередной раз выразил поддержку демонстрантам, выступающим против иранского руководства и сложной экономической ситуации в стране.

"Я уважаю народ Ирана, пытающийся бороться с правительством, которое охватила коррупция. США окажет вам серьезную поддержку в необходимый момент", - написал Д.Трамп на своей страничке в "Твиттере".

Ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на Д.Трампа, а также на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за их позицию относительно демонстраций в Иране. По словам М.Чавушоглу, другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана.

Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе и, по данным иранского телевидения, привели к гибели порядка 20 человек.

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Тэги: США, ИРАН, ТРАМП, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]