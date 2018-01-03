Командующий корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявил, что время смуты в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение, передают в среду иранские СМИ.

"Сегодня мы объявляем об окончании смуты", - цитируют издания командующего КСИР.

"Наши враги знают, что не смогут никакими способами угрожать Исламской республике Иран", - подчеркнул он.

При этом командующий КСИР добавил, что "число протестующих в каждом из городов не превышало 1,5 тыс. человек, а по всему Ирану - 15 тыс.".

Иранское телевидение сообщило, что в результате демонстраций в ряде иранских городов, которые начались на прошлой неделе, погибли порядка 20 человек. Помимо этого, в Тегеране в связи с беспорядками были задержаны 450 человек.