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Регион 03.01.2018 19:50

Командующий КСИР объявил об "окончании смуты" в Иране

Командующий корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявил, что время смуты в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение, передают в среду иранские СМИ.

"Сегодня мы объявляем об окончании смуты", - цитируют издания командующего КСИР.

"Наши враги знают, что не смогут никакими способами угрожать Исламской республике Иран", - подчеркнул он.

При этом командующий КСИР добавил, что "число протестующих в каждом из городов не превышало 1,5 тыс. человек, а по всему Ирану - 15 тыс.".

Иранское телевидение сообщило, что в результате демонстраций в ряде иранских городов, которые начались на прошлой неделе, погибли порядка 20 человек. Помимо этого, в Тегеране в связи с беспорядками были задержаны 450 человек.

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Тэги: ИРАН, КСИР, КОМАНДУЮЩИЙ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]