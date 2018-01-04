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Дальнее зарубежье 04.01.2018 09:16

Манафорт, обвиняемый в отмывании денег, подал в суд на министерство юстиции США

Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в отмывании денег, подал в суд на спецпрокурора по расследованию так называемого "российского дела" Роберта Мюллера, заместителя Генпрокурора Рода Розенштейна и на министерство юстиции США.

"Действия Минюста и господина Розенштейна при издании приказа о назначении на должность (Р.Мюллера - ИФ) и действия господина Мюллера в соответствии с полномочиями, предоставленными ему данным приказом, были необоснованными, своенравными и не соответствовали закону", - говорится в иске, поданном в суд в среду.

П.Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.

Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

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Тэги: США, СУД, ИСК, МАНАФОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]