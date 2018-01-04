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Дальнее зарубежье 04.01.2018 09:28

Трамп осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка" - Белый дом

Президент США Дональд Трамп прекрасно осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка", заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя твит президента, опубликованный в среду.

"Президент очень хорошо знает, как работает этот процесс (как работает "ядерная кнопка" - ИФ) и какие возможности у США. Я могу сказать, что они более значительные, чем у Северной Кореи", - сказала она журналистам.

Ранее Д.Трамп в своем "Твиттере" заявил, что его ядерная кнопка больше, мощнее и работает. "Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время". Не мог бы кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", - написал он.

Лидер КНДР в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СЕВКОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]