Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 января сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 января ЦБА установил 2,0431 манат/1EUR (29 декабря - 2,0307манат/1EUR)

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 января установил 0,297 манат/1RUB (29 декабря - 0,295 манат/1RUB).

Н.Аббасова