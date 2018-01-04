Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 января сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке
Официальный курс маната по отношению к евро на 4 января ЦБА установил 2,0431 манат/1EUR (29 декабря - 2,0307манат/1EUR)
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 января установил 0,297 манат/1RUB (29 декабря - 0,295 манат/1RUB).
Н.Аббасова
В Азербайджане утвержден план мероприятий по проведению 28-ой годовщины трагедии 20 января
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало 2018 года имеется около $52 млн
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 100 раз - Минобороны Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана в новогодние праздники погибли 15 человек – МВД
Цены на жилье в Лондоне снизились в IV квартале впервые за 8 лет
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Зимний шторм на восточном побережье США грозит вызвать сильные снегопады в Нью-Йорке
Легальный рынок марихуаны в США может принести экономике страны $40 млрд в 2021 г
Воевавших на стороне ИГ французов следует судить в Сирии, если там будут созданы подходящие условия, заявляют в Париже
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»