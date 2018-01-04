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СНГ 04.01.2018 09:50

Четверо детей и охранник пострадали в санатории в Приморье из-за порыва трубы отопления

Порыв трубы отопления произошел в санатории в поселке Горные ключи Приморского края, пострадали четверо детей и охранник, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Дети получили ожоги ног первой степени. Также при устранении порыва ожоги получил охранник учреждения. Пострадавшие в результате происшествия направлены для медицинского осмотра в Центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с пострадавшими работают психологи.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, САНАТОРИЙ, ОЖОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]