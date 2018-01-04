Четверо детей и охранник пострадали в санатории в Приморье из-за порыва трубы отопления

Порыв трубы отопления произошел в санатории в поселке Горные ключи Приморского края, пострадали четверо детей и охранник, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Дети получили ожоги ног первой степени. Также при устранении порыва ожоги получил охранник учреждения. Пострадавшие в результате происшествия направлены для медицинского осмотра в Центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с пострадавшими работают психологи.