Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0431 RUR   0.0297 GBR   2.2985 TRY   0.4495

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.63 Brent   67.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 6 Янв 7 Янв

Инфраструктура и тендеры 04.01.2018 09:55

ASK проведет оценку имущества 18 коммерческих юридических лиц

«Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) проведет оценку имущества 18 коммерческих юридических лиц.

Для проведения оценки объявлен соответствующий тендер.

Тендер предусматривает проведение оценку имущества таких компаний как ООО İnter Tobakko, ОАО Sheki-İpek, ОАО Azeraluminium, ООО Det-Al Aluminium, ООО Det-Al Metal , ООО CTS Agro, профессиональный спортивный клуб Inter.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов. В тендере могут принять участие только юридические лица.

Тендерные предложения принимаются до 26 февраля 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 27 февраля.

По все вопросам по проведению тендера можно обращаться по телефону: 055227 04 07.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРПОРАЦИЯ, ТЕНДЕР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]