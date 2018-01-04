«Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) проведет оценку имущества 18 коммерческих юридических лиц.

Для проведения оценки объявлен соответствующий тендер.

Тендер предусматривает проведение оценку имущества таких компаний как ООО İnter Tobakko, ОАО Sheki-İpek, ОАО Azeraluminium, ООО Det-Al Aluminium, ООО Det-Al Metal , ООО CTS Agro, профессиональный спортивный клуб Inter.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов. В тендере могут принять участие только юридические лица.

Тендерные предложения принимаются до 26 февраля 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 27 февраля.

По все вопросам по проведению тендера можно обращаться по телефону: 055227 04 07.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков