Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0431 RUR   0.0297 GBR   2.2985 TRY   0.4495

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.63 Brent   67.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 6 Янв 7 Янв

ТЭК 04.01.2018 10:38

Нефть продолжает расти на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется у $68,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг и торгуются близко к максимальным отметкам за три года на сигналах очередного сокращения запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:17 выросла на $0,30 (0,44%) - до $68,14 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,49 (0,8%) - до $62,12 за баррель.

Накануне Brent подорожала на $1,27 (1,91%) - до $67,84 за баррель, стоимость WTI поднялась на $1,26 (2,09%) - до $61,63 за баррель. Обе марки завершили торги в среду на рекордных отметках с декабря 2014 года.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики страны будут обнародованы в четверг в 20:00 , и эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США, как ожидается, выросли за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, как показывает опрос, проведенный агентством Bloomberg, добыча нефти в странах ОПЕК в декабре не изменилась по сравнению с ноябрьским уровнем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть в среду стабильна после снижения днем ранее, Brent - $66,56 за баррель Нефть дорожает в пятницу, Brent у $66,6 за баррель Нефть снова дорожает на новостях из Ливии, Brent у $66,6 за баррель Нефть дешевеет с максимумов за 2,5 года, Brent выше $66,7 за баррель Нефть в пятницу подорожала, Brent поднялась до $65,25 за баррель Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $64,75 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]