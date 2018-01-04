В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало 2018 года имеется около $52 млн

Около $52 млн. (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

"На 1 января в фонде сосредоточены средства на сумму 88 млн 8 тыс. 970,18 манатов (более $51 млн 766,937 тыс по текущему курсу), $212 тыс. 873,88 тыс. 9,356 тыс евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Ф.Исазаде