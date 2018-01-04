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СНГ 04.01.2018 10:50

Убийцу полицейского застрелили в Чечне при задержании - глава МВД республики

Правоохранители ликвидировали мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского в Шалинском районе Чечни, сообщил "Интерфаксу" министр внутренних дел Чеченской республики Руслан Алханов.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудники МВД Чечни совместно с управлением Росгвардии по ЧР установили местонахождение разыскиваемого за убийство полицейского мужчины, который при задержании был уничтожен ответным огнем", - сказал Р.Алханов в четверг.

По его словам, ранее судимый 27-летний житель селения Автуры Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине родного селения в Шалинском районе республики.

Он отметил, что никто из правоохранителей в ходе нейтрализации Х.Баймурадова не пострадал.

В пресс-службе МВД по Чеченской Республике накануне "Интерфаксу" сообщили, что начальник отделения полиции одного из населенных пунктов Шалинского района Чечни был застрелен у магазина.

"В населенном пункте Автуры Шалинского района республики совершено вооруженное нападение на начальника местного отделения полиции. Преступник выстрелил полицейскому в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных ранений полицейский скончался", - сообщили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ПРЕСТУПНИК, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]