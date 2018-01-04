Убийцу полицейского застрелили в Чечне при задержании - глава МВД республики

Правоохранители ликвидировали мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского в Шалинском районе Чечни, сообщил "Интерфаксу" министр внутренних дел Чеченской республики Руслан Алханов.
"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудники МВД Чечни совместно с управлением Росгвардии по ЧР установили местонахождение разыскиваемого за убийство полицейского мужчины, который при задержании был уничтожен ответным огнем", - сказал Р.Алханов в четверг.
По его словам, ранее судимый 27-летний житель селения Автуры Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине родного селения в Шалинском районе республики.
Он отметил, что никто из правоохранителей в ходе нейтрализации Х.Баймурадова не пострадал.
В пресс-службе МВД по Чеченской Республике накануне "Интерфаксу" сообщили, что начальник отделения полиции одного из населенных пунктов Шалинского района Чечни был застрелен у магазина.
"В населенном пункте Автуры Шалинского района республики совершено вооруженное нападение на начальника местного отделения полиции. Преступник выстрелил полицейскому в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных ранений полицейский скончался", - сообщили в пресс-службе.
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