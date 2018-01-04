Двое военных погибли при обстреле боевиками базы Хмеймим в Сирии 31 декабря - Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что боевики из минометов 31 декабря обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, двое военнослужащих погибли.
"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк", - сообщили в четверг в военном ведомстве.
"Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", - заявили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве заявили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков.
"В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - сказали в Минобороны.
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