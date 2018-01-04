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Дальнее зарубежье 04.01.2018 11:19

Двое военных погибли при обстреле боевиками базы Хмеймим в Сирии 31 декабря - Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что боевики из минометов 31 декабря обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, двое военнослужащих погибли.

"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк", - сообщили в четверг в военном ведомстве.

"Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков.

"В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - сказали в Минобороны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]