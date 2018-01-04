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Финансы 04.01.2018 11:18

Правительство Азербайджана увеличит в 2018г госрасходы на экономические реформы на 20%

Правительство Азербайджана в госбюджете на 2018 год предусмотрело выделение 833,7 млн манатов на финансирование различных реформ.

Как сообщалось ранее, правительство в госбюджете на 2017 год впервые предусмотрело средства на финансирование различных программ, расходы по этой статье были предусмотрены в размере 697 млн манатов.

Таким образом, объем финансирования в 2018 году по этой статье увеличится на 19,6%.

При этом правительство не раскрывает объем и направление реформ, на которые будут потрачены данные средства.

А.Азизов

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Тэги: РЕФОРМЫ, ГОСБЮДЖЕТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]