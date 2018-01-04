Правительство Азербайджана увеличит в 2018г госрасходы на экономические реформы на 20%

Правительство Азербайджана в госбюджете на 2018 год предусмотрело выделение 833,7 млн манатов на финансирование различных реформ.
Как сообщалось ранее, правительство в госбюджете на 2017 год впервые предусмотрело средства на финансирование различных программ, расходы по этой статье были предусмотрены в размере 697 млн манатов.
Таким образом, объем финансирования в 2018 году по этой статье увеличится на 19,6%.
При этом правительство не раскрывает объем и направление реформ, на которые будут потрачены данные средства.
А.Азизов
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