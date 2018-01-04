Девять китайцев погибли при крупном пожаре в цеху по производству обуви под Новосибирском - источник

Крупный пожар на обувной фабрике под Новосибирском унес жизни девяти рабочих иностранцев, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"При разборе сгоревших конструкций после ликвидации открытого горения обнаружены тела девяти погибших, по документам граждан Китая, которые трудились на фабрике", - сказал источник.