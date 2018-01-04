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Происшествия 04.01.2018 11:23

Девять китайцев погибли при крупном пожаре в цеху по производству обуви под Новосибирском - источник

Крупный пожар на обувной фабрике под Новосибирском унес жизни девяти рабочих иностранцев, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"При разборе сгоревших конструкций после ликвидации открытого горения обнаружены тела девяти погибших, по документам граждан Китая, которые трудились на фабрике", - сказал источник.

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Тэги: НОВОСИБИРСК, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]