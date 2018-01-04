Доллар дешевеет относительно евро в четверг после скачка накануне

Курс доллара США к евро опускается в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии.
Трейдеры продолжают оценивать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 12-13 декабря 2017 года.
ФРС увеличила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,5% годовых на декабрьском заседании. При этом медианный прогноз "точечного графика" (dot plot) показал, что Федрезерв нацелен на три повышения ставки в 2018 году.
Тем временем, протокол заседания, опубликованный в среду, показал, что руководители Федеральной резервной системы (ФРС) расходятся во мнениях относительно будущих темпов ужесточения кредитно-денежной политики.
Согласно протоколу, несколько представителей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) считают три подъема ставки в этом году слишком агрессивным ужесточением политики, в то время как другие - недостаточным.
В то же время большинство членов FOMC поддерживают постепенное ужесточение политики, показал протокол.
Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,2026 по сравнению с $1,2015 на закрытие предыдущей сессии.
Накануне американская валюта подорожала на 0,4% к евро.
Пара доллар/иена в четверг торгуется на уровне 112,58 иены по сравнению с 112,51 иены накануне.
Стоимость евро к иене поднялась до 135,39 иены против 135,17 иены накануне.
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