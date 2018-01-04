Поездка глав МИД Украины и Германии в Донбасс отменена из-за непогоды

Министры иностранных дел Украины и ФРГ Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить в четверг линию разграничения в Донбассе из-за погодных условий.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", - написал глава МИД Украины в "Твиттере" в четверг утром.

Ранее в микроблоге МИД Украины были размещены фотографии двух министров и посла ФРГ в Киеве Эрнста Райхеля в салоне самолета и подпись "Павел Климкин брифингует своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля перед отлетом на Донбасс". Позднее МИД Украины сообщил, что оба министра находятся в городе Днепр, где П.Климкин информирует своего коллегу о ситуации в Донбассе.

Как сообщалось, З.Габриэль 4 января планировал вместе с украинским коллегой направиться к линии соприкосновения вблизи Мариуполя в Донецкой области. Накануне министры провели встречу и пресс-конференцию в Киеве.