Поездка глав МИД Украины и Германии в Донбасс отменена из-за непогоды

Министры иностранных дел Украины и ФРГ Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить в четверг линию разграничения в Донбассе из-за погодных условий.
"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", - написал глава МИД Украины в "Твиттере" в четверг утром.
Ранее в микроблоге МИД Украины были размещены фотографии двух министров и посла ФРГ в Киеве Эрнста Райхеля в салоне самолета и подпись "Павел Климкин брифингует своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля перед отлетом на Донбасс". Позднее МИД Украины сообщил, что оба министра находятся в городе Днепр, где П.Климкин информирует своего коллегу о ситуации в Донбассе.
Как сообщалось, З.Габриэль 4 января планировал вместе с украинским коллегой направиться к линии соприкосновения вблизи Мариуполя в Донецкой области. Накануне министры провели встречу и пресс-конференцию в Киеве.
В Азербайджане утвержден план мероприятий по проведению 28-ой годовщины трагедии 20 января
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало 2018 года имеется около $52 млн
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 100 раз - Минобороны Азербайджана
На переговорах по общим рынкам нефти и газа в ЕАЭС не согласованы единичные, но принципиальные положения, заявляют в Минске
Власти Индии привлекут $12,6 млрд за счет размещения бондов для рекапитализации госбанков
Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 944 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана в новогодние праздники погибли 15 человек – МВД
Цены на жилье в Лондоне снизились в IV квартале впервые за 8 лет
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»