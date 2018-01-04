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Происшествия 04.01.2018 12:14

Число жертв пожара на обувной фабрике под Новосибирском увеличилось до десяти человек

В результате пожара на обувной фабрике под Новосибирском, по последним данным, погибли уже десять человек, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, 10 погибших", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "все это китайские рабочие".

"Они, заметив признаки пожара на производстве, попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя, однако задохнулись угарным газом", - рассказал собеседник агентства.

Ранее источники сообщили о девяти жертвах крупного пожара на обувной фабрике под Новосибирском. "При разборе сгоревших конструкций после ликвидации открытого горения обнаружены тела девяти погибших, по документам граждан Китая, которые трудились на фабрике", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Он сообщил, что рассматриваются две версии произошедшего - короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности. "Основной версией пока считается короткое замыкание и неисправность системы электропитания и проводки. Однако, возможно, что погибшие не были знакомы с элементарными правилами безопасности или не прошли инструктаж по соблюдению норм безопасности жизнедеятельности на производстве", - сказал источник.

Предварительно, никому из рабочих, находившихся на фабрике в момент пожара, выжить не удалось.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что обувное производство загорелось в Новосибирской области.

"Сообщение о пожаре поступило около 9 часов утра по местному времени. В настоящее время огонь локализован. Проводятся работы по ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.

Загорание произошло в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области в здании площадью около 2 тыс. кв. метров.

"Горят материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделяется сильный, токсичный дым. По предварительной информации, в здании могут находиться работники производства", - отметили в ведомстве.

В тушении задействовано 84 человека, 24 единицы техники Искитимского и Бердского пожарно-спасательных гарнизонов.

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Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ЖЕРТВЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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