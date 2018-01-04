ГНФАР в 2018г начнет финансировать новый проект строительства жилых поселков для беженцев и вынужденных переселенцев

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году начнет финансировать новый проект строительства кварталов и поселков для беженцев и вынужденных переселенцев, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"В бюджете ГНФАР на 2018 год предусмотрено выделение 200 млн манатов на реализацию проектов по улучшению социально-бытовых беженцев и вынужденных переселенцев", - отметили в правительстве.
В частности, в рамках новых мероприятий в 2018 году планируется выделить 195,8 млн манатов на строительство жилых поселков для 4,657 тыс. семей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в Баку, Сумгайыте, Мингечевире, Агджабеди, Барде. Кроме того, в бакинском поселке Гобу также планируется строительство жилых кварталов и поселков для 12 тыс. семей.
Помимо этого, в 2018 году будет выделено 4,2 млн манатов на завершение строительства поселков для данной категории лиц в Тертерском, Физулинском, Сабирабадском, Газахском районах (на 2,03 тыс. семей).
Б.Рустамбеков
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