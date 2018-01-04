Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0431 RUR   0.0297 GBR   2.2985 TRY   0.4495

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.63 Brent   67.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 6 Янв 7 Янв

СНГ 04.01.2018 12:18

Премьер Литвы считает возможным возобновление работы литовско-российской межправительственной комиссии

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность.

"Я думаю, что да", - заявил С.Сквярнялис в четверг радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, следует ли возобновить работу комиссии.

Премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, утверждает, что диалог Литвы и России мог бы охватить вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области.

Однако он подчеркнул, что Литва не поменяет своей принципиальной позиции в отношениях с Россией по вопросам Украины и санкций.

С.Сквярнялис в последние дни несколько раз заявлял, что Литва является единственным из государств Евросоюза, которое не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией, поэтому нужно создать каналы для двухстороннего диалога.

При этом С.Сквярнялис отвергает предположения о том, что его заявления о России обусловлены приближающимися президентскими выборами. Премьер пока не комментирует, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2019 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, КОМИССИЯ


Похожие новости


Создание международного штаба НАТО в Литве повысит безопасность - премьер Буткявичюс Президент Литвы поручила правительству оценить убытки от санкций РФ Президент Литвы просит парламент рассмотреть кандидатуру Буткявичюса на пост премьера Литовский премьер решил не бороться за пост президента Украина не собирается подписывать соглашение с ЕС, полагает литовский премьер Договор об ассоциации будет надолго отложен, если Украина затянет с выполнением условий ЕС - премьер Литвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]