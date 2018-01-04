Премьер Литвы считает возможным возобновление работы литовско-российской межправительственной комиссии

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность.

"Я думаю, что да", - заявил С.Сквярнялис в четверг радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, следует ли возобновить работу комиссии.

Премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, утверждает, что диалог Литвы и России мог бы охватить вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области.

Однако он подчеркнул, что Литва не поменяет своей принципиальной позиции в отношениях с Россией по вопросам Украины и санкций.

С.Сквярнялис в последние дни несколько раз заявлял, что Литва является единственным из государств Евросоюза, которое не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией, поэтому нужно создать каналы для двухстороннего диалога.

При этом С.Сквярнялис отвергает предположения о том, что его заявления о России обусловлены приближающимися президентскими выборами. Премьер пока не комментирует, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2019 году.