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Дальнее зарубежье 04.01.2018 12:40

Минюст США согласился передать ряд документов расследующему "российское дело" комитету палаты представителей

В Минюсте США дали согласие на передачу в палату представителей ряда дополнительных документов, имеющих отношение к предполагаемым попыткам РФ повлиять на американские президентские выборы, сообщает в четверг газета "Хилл".

Представители министерства и палаты представителей согласовали условия, на которых конгрессменов из комитета по делам разведки ознакомят с документами, отмечается в сообщении.

Объявление о скорой передаче интересующей конгресс информации было сделано после встречи директора ФБР Криса Рэя с замгенпрокурора США Родом Розенштейном и спикером палаты представителей Полом Райаном.

"Комитет ожидает, что передача документов состоится в ближайшие дни", - говорится в заявлении председателя комитета по делам разведки Девина Нуньеса.

"Хилл" подчеркивает, что кроме того, члены комитета получат возможность опросить ряд свидетелей, доступа к которым до сих пор не было.

Конгресс США ведет серию расследований по "российскому вмешательству" в выборы.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]