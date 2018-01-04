В Минюсте США дали согласие на передачу в палату представителей ряда дополнительных документов, имеющих отношение к предполагаемым попыткам РФ повлиять на американские президентские выборы, сообщает в четверг газета "Хилл".
Представители министерства и палаты представителей согласовали условия, на которых конгрессменов из комитета по делам разведки ознакомят с документами, отмечается в сообщении.
Объявление о скорой передаче интересующей конгресс информации было сделано после встречи директора ФБР Криса Рэя с замгенпрокурора США Родом Розенштейном и спикером палаты представителей Полом Райаном.
"Комитет ожидает, что передача документов состоится в ближайшие дни", - говорится в заявлении председателя комитета по делам разведки Девина Нуньеса.
"Хилл" подчеркивает, что кроме того, члены комитета получат возможность опросить ряд свидетелей, доступа к которым до сих пор не было.
Конгресс США ведет серию расследований по "российскому вмешательству" в выборы.
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