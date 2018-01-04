Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0431 RUR   0.0297 GBR   2.2985 TRY   0.4495

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.63 Brent   67.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 6 Янв 7 Янв

Регион 04.01.2018 13:02

Юбилей грузинского патриарха пройдет без торжеств

Торжественные мероприятия в связи с юбилеем грузинского католикоса-патриарха Илии II, отмечающего в четверг 85-летние, не запланированы, сообщает патриархия Грузии.

В патриархии не будет и традиционного всеобщего приема, во время которого прихожане, духовные лица и представители общественности поздравляют предстоятеля грузинской церкви с юбилеем.

Причины отказа от торжеств не объясняются.

Между тем премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Илию II. "Хочу поздравить святейшего и блаженнейшего, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II с 85-летним юбилеем со дня рождения. С большой любовью и уважением хочу склонить голову перед его неоценимой деятельностью, которую он ведет на протяжении 40 лет во благо нашей страны и народа", - говорится в поздравлении премьера.

Илия II (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе.

В 1952 году он окончил владикавказскую среднюю школу №22 и поступил в Московскую духовную семинарию.

16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего католикоса-патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени.

26 августа 1963 года, католикосом-патриархом Грузии Ефремом II был рукоположен в епископы Батум-Шемокмедской епархии и назначен патриаршим викарием.

В 1967 году епископ Илия II был переведён в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведен в митрополиты.

9 ноября 1977 года после кончины католикоса-патриарха Грузии Давида V по распоряжению Святого синода был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был избран новым предстоятелем грузинской церкви. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели.

По информации патриархии, за время пребывания Илии II на патриаршем престоле количество епархий в Грузии было увеличено с 15 до 46. В стране, включая патриарха, 47 епископов. Увеличилось число монастырей, храмов и духовных лиц. На сегодняшний день в Грузии около 2 тысяч действующих церквей и монастырей, до 3 тысяч духовных лиц и монахов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАТРИАРХ, ЮБИЛЕЙ


Похожие новости


Патриарх Грузии предложил подумать о конституционной монархии Патриарху Грузии сменили второго начальника охраны за три месяца Глава грузинской церкви осуждает разрешение в США однополых браков Патриарх всея Грузии просит Европу не насаждать чуждые для народа страны идеи Грузинский патриарх считает, что возобновление поставок вин на российский рынок поможет наладить отношения между странами Россия и Грузия наладят отношения, уверен патриарх Илья Второй

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]