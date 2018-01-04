Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии в Красноярском крае, в которой погибли двое взрослых и двое детей, сообщает пресс-служба краевого главного управления МВД в четверг.
Авария с участием легкового и грузового автомобиля произошла накануне вечером на автодороге между Абаканом и Красноярском.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 32-летний водитель легкового автомобиля, пассажир 29 лет и двое детей шести и четырех лет. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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