Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии в Красноярском крае, в которой погибли двое взрослых и двое детей, сообщает пресс-служба краевого главного управления МВД в четверг.

Авария с участием легкового и грузового автомобиля произошла накануне вечером на автодороге между Абаканом и Красноярском.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 32-летний водитель легкового автомобиля, пассажир 29 лет и двое детей шести и четырех лет. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.