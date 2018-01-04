Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0431 RUR   0.0297 GBR   2.2985 TRY   0.4495

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.63 Brent   67.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 6 Янв 7 Янв

Происшествия 04.01.2018 12:22

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии в Красноярском крае, в которой погибли двое взрослых и двое детей, сообщает пресс-служба краевого главного управления МВД в четверг.

Авария с участием легкового и грузового автомобиля произошла накануне вечером на автодороге между Абаканом и Красноярском.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 32-летний водитель легкового автомобиля, пассажир 29 лет и двое детей шести и четырех лет. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, АВАРИЯ, ПОГИБШИЕ


Похожие новости


Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Норильске - Норникель Молодой бегун умер во время полумарафона в Красноярске, еще трое госпитализированы Причиной крушения Ми-8 в Красноярском крае, видимо, стал отказ автопилота - источник Число жертв авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 11 человек 15 человек погибли при крушении вертолета в Красноярском крае 11 человек погибли в результате крушения Ми-8 в Красноярском крае - уточненные данные прокуратуры

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]