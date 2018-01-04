Цены на жилье в Лондоне снизились в IV квартале впервые за 8 лет

Цены на жилую недвижимость в Лондоне в четвертом квартале 2017 года понизились впервые с 2009 года на фоне неопределенности, окружающей процесс выхода Великобритании из Евросоюза, свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества Великобритании Nationwide Building Society.

Дома в столице Великобритании в прошлом квартале подешевели на 0,5% относительно октября-декабря 2016 года, до 470,9 тыс. фунтов стерлингов ($636,5 тыс.).

При этом в целом по стране цены на дома выросли на 2,7%, до 211 тыс. фунтов.

Старший экономист Nationwide Роберт Гарднер отметил, что, несмотря на падение стоимости домов в Лондоне, в Великобритании рынок жилья по-прежнему получает поддержку от низких ставок по ипотеке и рекордно низкой безработицы.

В 2017 году в целом цены на жилую недвижимость в Великобритании выросли на 2,6% после скачка на 4,5% годом ранее. Ожидается, что в 2018 году стоимость домов в стране увеличится всего на 1%.