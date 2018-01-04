СК PASHA Sigorta получит около 50 тыс. манатов премий в рамках страхования сотрудников АИФ по ДМС

ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) выплатит 49,43 тыс. манатов в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников на 2018 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"Страховщиком сотрудников АИФ по ДМС выбрана СК PASHA Sigorta. С ней 26 декабря 2017 года был заключен договор на страховые услуги", - отметили в министерстве.
Премии страховщика по договору оцениваются в 49,43 тыс. манатов.
СК PASHA Sigorta в 2017 году также являлась страховщиком АИФ по ДМС.
СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Компания предоставляет услуги по свыше 30 видам страхования, входит в тройку ведущих страховщиков по премиям и выплатам. За январь-ноябрь 2017 года премии компании составили 103 млн 334,577 тыс. манатов, выплаты - 41 млн 953,755 тыс. манатов.
АИФ был создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А.Азизов
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