Первый валютный аукцион в 2018г: манат и доллар сохранили позиции

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе в четверг составил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 4 января с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7001 манат/$1", - сообщили в ЦБА.
На предыдущем валютном аукционе 28 декабря средневзвешенный курс также составил 1,7001 манат/$1.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Азизов
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