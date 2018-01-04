В ДТП на дорогах Азербайджана в новогодние праздники погибли 15 человек – МВД

Пятнадцать человек погибли в результате произошедших в новогодние праздничные дни на территории Азербайджана 30 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных с 30 декабря 2017 года по 3 января 2018 года ДТП также пострадали 33 человека.

В новогодние праздники на территории республики было зафиксировано 329 преступлений, 50 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 63 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 36 человека, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде