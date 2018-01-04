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Регион 04.01.2018 15:04

Иранские военные готовы помогать в разгоне антиправительственных

Бойцы иранской армии, если в этом будет необходимость, готовы оказывать помощь полиции во время беспорядков на антиправительственных демонстрациях, заявил в четверг главнокомандующий армией Абдолрахим Мусави.

"Несмотря на то, что эта смута настолько ничтожна, что даже небольшая часть нашей полиции способна задушить ее в зародыше, будьте уверены, что ваши товарищи из армии Исламской республики будут готовы бороться с теми, кто поверил "великому сатане" (с демонстрантами, поверившими США - ИФ)", - приводят слова военачальника иранские СМИ.

В последние дни в операциях, нацеленных на прекращение беспорядков, помимо полиции был задействован Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Это элитное военное формирование, которое подчиняется непосредственно руководителю Исламской республики Иран аятолле Али Хаменеи.

В среду командующий КСИР Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение, передают в среду иранские СМИ.

"Сегодня мы объявляем об окончании смуты", - сказал он.

За пять дней антиправительственных демонстраций в ряде иранских городов погиб 21 человек. Изначально участники акций протестовали против экономической политики правительства, однако в итоге целью демонстраций стал протест в целом против руководства Ирана.

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Тэги: ИРАН, АРМИЯ, ДЕМОНСТРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]