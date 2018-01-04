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Дальнее зарубежье 04.01.2018 15:27

Правительство Франции намерено до конца года подготовить закон о борьбе с "фейковыми" новостями

Французское правительство нацелено на то, чтобы в течение 2018 года передать на рассмотрение в парламент законопроект, нацеленный на борьбу против "фейковых" новостей в предвыборные периоды, заявил в четверг представитель кабинета министров Бенжамен Гриво.

"Это произойдет в ближайшие недели или месяцы. Вероятно, до конца года", - сказал он в эфире радиостанции RMC.

Так Б.Гриво прокомментировал идею, которую в среду сформулировал президент Франции Эмманюэль Макрон. В ходе выступления перед журналистами глава государства отметил, что хотел бы разработать законопроект, который бы позволял по решению судебных властей удалять не соответствующую действительности новостную информацию с сайтов. Кроме того, такой документ позволил бы в случае необходимости блокировать сайты или пользователей, уличенных в распространении "фейковых" новостей.

Б.Гриво заверил, что целью нововведения ну будет ликвидация оппозиционной прессы. Кроме того, власти не намерены запрещать журналистам отстаивать свою точку зрения.

"Но мы видим СМИ, которые занимаются не журналистикой, а пропагандой. Можно в этой связи вспомнить о некоторых СМИ, находящихся под контролем иностранных правительств", - сказал представитель правительства.

Газета "Фигаро" напоминает, что во Франции уже действует закон, цель которого - борьба против распространителей недостоверной информации. Он был принят в 1981 году и предусматривает возможность штрафовать нарушителей на 45 тыс. евро.

Однако, по словам Б.Гриво, этот закон устарел, так как СМИ за последние годы очень сильно изменились.

Инициатива Э.Макрона столкнулась с критикой как наиболее крупной оппозиционной партии "Республиканцы", так и со стороны ультраправого "Национального фронта".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НОВОСТИ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]