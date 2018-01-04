Британская почтовая служба Royal Mail Plc выпустила 15 коллекционных марок, посвященных книжной серии Джорджа Мартина и телесериалу "Игра престолов".

Как говорится в сообщении Royal Mail, марки поступят в продажу с 23 января.

Десять из них изображают персонажей из четырех ведущих домов "Игры престолов", а остальные пять - животных, чудовищ и Железный трон.