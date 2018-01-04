Трамп считает возобновление межкорейских контактов своей заслугой

Президент США Дональд Трамп приветствовал в четверг возобновление переговоров между представителями Северной и Южной Кореи по "горячей линии", сочтя это последствием проявленной Вашингтоном твердости.

Он задался вопросом в "Твиттере" о том, "действительно ли кто-то всерьез полагает, что переговоры и диалог, проходящие сейчас между КНДР и Южной Кореей, были бы возможны, если бы я не проявил твердость и не выразил бы готовность использовать всю нашу мощь против КНДР".

"Переговоры - это хорошо", - добавил Д.Трамп.

Ранее в январе сообщалось, что представители Пхеньяна и Сеула возобновили контакты по "горячей линии". Некоторое улучшение отношений между обеими Кореями стало прослеживаться с момента, когда лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения заявил, что северокорейские спортсмены, возможно, поедут на Олимпиаду в южнокорейский Пхенхчан. Ким Чен Ын также выразил надежду на успех этих Игр.