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Дальнее зарубежье 04.01.2018 16:30

Трамп считает возобновление межкорейских контактов своей заслугой

Президент США Дональд Трамп приветствовал в четверг возобновление переговоров между представителями Северной и Южной Кореи по "горячей линии", сочтя это последствием проявленной Вашингтоном твердости.

Он задался вопросом в "Твиттере" о том, "действительно ли кто-то всерьез полагает, что переговоры и диалог, проходящие сейчас между КНДР и Южной Кореей, были бы возможны, если бы я не проявил твердость и не выразил бы готовность использовать всю нашу мощь против КНДР".

"Переговоры - это хорошо", - добавил Д.Трамп.

Ранее в январе сообщалось, что представители Пхеньяна и Сеула возобновили контакты по "горячей линии". Некоторое улучшение отношений между обеими Кореями стало прослеживаться с момента, когда лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения заявил, что северокорейские спортсмены, возможно, поедут на Олимпиаду в южнокорейский Пхенхчан. Ким Чен Ын также выразил надежду на успех этих Игр.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]