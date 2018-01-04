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СНГ 04.01.2018 16:47

Жертвами ДТП в Татарстане стали четыре человека

В Татарстане выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой погибли четыре человека.

Пресс-служба МВД по Татарстану сообщает в четверг, что авария произошла 4 января в 14:00 мск в Пестречинском районе республики на 63 км автодороги Казань - Шемордан.

"Водитель автомобиля Hyundai Creta 1982 года рождения, по предварительным данным не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1981 года рождения", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и три его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в Арскую центральную районную больницу.

Водитель иномарки и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний также доставлены в Арскую ЦРБ.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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