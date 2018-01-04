Жертвами ДТП в Татарстане стали четыре человека

В Татарстане выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой погибли четыре человека.
Пресс-служба МВД по Татарстану сообщает в четверг, что авария произошла 4 января в 14:00 мск в Пестречинском районе республики на 63 км автодороги Казань - Шемордан.
"Водитель автомобиля Hyundai Creta 1982 года рождения, по предварительным данным не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1981 года рождения", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и три его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в Арскую центральную районную больницу.
Водитель иномарки и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний также доставлены в Арскую ЦРБ.
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