Международный комитет Красного Креста (МККК) должен быть привлечен к поиску пропавших без вести на востоке Украины, считает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
По ее словам, этот вопрос может быть рассмотрен в рамках встречи представителей стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ). "По моему убеждению, тема привлечения МККК к поиску пропавших должна стать одной из тем для нормандского формата, важная поддержка лидеров нормандского формата серьезно способствовала разблокированию освобождения заложников", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.
Она отметила активную роль МККК в сопровождении освобождения удерживаемых лиц. "Кроме посещений тюрем, личного общения и сопровождения процедуры передачи, МККК способствовал в других важных технических и логистических вопросах", - напомнила И.Геращенко.
Также она заявила, что украинская сторона в гуманитарной подгруппе ТКГ намерена настаивать на создании механизма с привлечением МККК для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших.
"Мы будем настаивать на создании механизма при участии Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО ради поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должно быть аполитичная группа, из экспертов и без политики - ради выполнения важной гуманитарной миссии", - написала И.Геращенко.
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