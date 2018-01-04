В Армении раскрыли хищение из офиса кредитной организации более 20 кг золота и крупной суммы в разных валютах

Правоохранительные органы Армении объявили о раскрытии крупного ограбления офиса кредитной организации в городе Ванадзор Лорийской области.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе полиции республики, сигнал об ограблении поступил около 17:00 1 января. Прибывшие оперативники выяснили, что преступники похитили 20 кг золотых изделий, около $7,2 тыс. и 8,3 млн драмов (около 1 млн рублей). Организация оценила общий ущерб в 281 млн драмов (около 33,5 млн рублей).

В ходе оперативных действий выяснилось, что 29 декабря из той же организации похитили золотые изделия и слитки на сумму 90 млн драмов (более 10,5 млн рублей). По подозрению в совершении кражи был задержан 36-летний Айказ Мартиросян, который и вызвал полицейских.

"Установлено, что мужчина передал копию ключа своему 48-летнему знакомому Арсену Григоряну из Еревана, который совершил ограбление 1 января. Обнаружена часть похищенных ценностей", - сказали в пресс-службе.

А.Григорян объявлен в розыск.