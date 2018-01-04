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СНГ 04.01.2018 17:12

Жертвами пожара на обувной фабрике под Новосибирском стали двое граждан Киргизии

Двое граждан Киргизии погибли, один получил ожоги в результате крупного пожара на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии со ссылкой на данные российских следственных органов.

По словам собеседника агентства, погибшие - граждане Киргизии 1991 и 1994 годов рождения, ожоги получил гражданин республики 1999 года рождения, который был отпущен домой после оказания медицинской помощи.

Как сообщалось, утром 4 января произошло возгорание помещений обувной фабрики, расположенных по улице Советской в поселке Чернореченском Искитимского района на площади примерно 2 тыс. кв метров. В этих помещениях было организовано производство и хранение резиновой обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления.

По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко, председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области лично возглавить работу следственной группы и проведение всех необходимых следственных действий на месте пожара на обувной фабрике, в результате которого погибли рабочие.

"В ходе расследования уголовного дела будут установлены также все условия, способствовавшие возгоранию и гибели людей. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СКР", - отметила С.Петренко.

По ее словам, "в результате погибли люди, точное количество жертв пожара устанавливается".

Между тем источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщал агентству, что на предприятии погибли десять человек, которые, по предварительным данным, являлись уроженцами Китая.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]