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Транспорт и связь 04.01.2018 17:25

Государственное казначейское агентство покупает сетевое оборудование и компьютеры на 0,5 млн манатов

Государственное казначейское агентство приобретает сетевое и компьютерное оборудование на сумму 496 тыс. 7,1 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Государственное казначейское агентство заключило два контракта на закупку оборудования", - отметили в ведомстве.

В частности, с ООО "Ultra Technologies" заключен контракт на покупку сетевого оборудования, стоимость контракта 281 тыс. 719,1 манатов.

Кроме этого, агентство заключило контракт с ООО "Htech İnvest" на закупку компьютеров Acer, стоимость контракта составляет 214,288 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: КАЗНАЧЕЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]