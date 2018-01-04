Государственное казначейское агентство покупает сетевое оборудование и компьютеры на 0,5 млн манатов

Государственное казначейское агентство приобретает сетевое и компьютерное оборудование на сумму 496 тыс. 7,1 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Государственное казначейское агентство заключило два контракта на закупку оборудования", - отметили в ведомстве.

В частности, с ООО "Ultra Technologies" заключен контракт на покупку сетевого оборудования, стоимость контракта 281 тыс. 719,1 манатов.

Кроме этого, агентство заключило контракт с ООО "Htech İnvest" на закупку компьютеров Acer, стоимость контракта составляет 214,288 тыс. манатов.

А.Азизов