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Дальнее зарубежье 04.01.2018 19:02

Во Франции не смогли отыскать бездомного, укравшего почти 500 тыс. евро в аэропорту

Сотрудники правоохранительных органов Франции уже около месяца не могут отыскать бездомного, которому удалось украсть около 500 тыс. евро из офиса компании на территории международного аэропорта "Шарль де Голль", пишет в четверг газета "Паризьен".

"Мы установили его личность, так как ранее он прошел полицейский контроль на границе. Это иностранец из Северной Африки. Он уже несколько недель проводил основную часть времени в Руасси", - заявил изданию знакомый с ходом следствия источник.

Согласно собранным следователями данным, 8 декабря 2017 года 40-летний мужчина, находясь на территории терминала 2F, облокотился на дверь офиса инкассаторской фирмы Loomis. Она, в частности, обслуживает компании, работающие в аэропорту. Дверь открылась, и бездомный зашел в офис. Внутри мужчина, судя по записям камер видеонаблюдения, пробыл всего 32 секунды. Он вышел наружу, держа в руках две сумки с деньгами. Вор сразу направился в зону, в которой не ведется наружное наблюдение. Оттуда он бесследно исчез.

Изначально в Loomis заявляли, что украдено 300 тыс. евро, однако проведенные затем проверки показали, что на самом деле компания лишилась 490 тыс. евро.

"Возможно, он отправился в Бельгию или в любую другую европейскую страну, а оттуда - вернулся на самолете на родину. А может он решил начать новую жизнь в какой-нибудь солнечной стране", - отметил источник "Паризьен".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЭРОПОРТ, ДЕНЬГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]