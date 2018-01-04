Во Франции не смогли отыскать бездомного, укравшего почти 500 тыс. евро в аэропорту

Сотрудники правоохранительных органов Франции уже около месяца не могут отыскать бездомного, которому удалось украсть около 500 тыс. евро из офиса компании на территории международного аэропорта "Шарль де Голль", пишет в четверг газета "Паризьен".

"Мы установили его личность, так как ранее он прошел полицейский контроль на границе. Это иностранец из Северной Африки. Он уже несколько недель проводил основную часть времени в Руасси", - заявил изданию знакомый с ходом следствия источник.

Согласно собранным следователями данным, 8 декабря 2017 года 40-летний мужчина, находясь на территории терминала 2F, облокотился на дверь офиса инкассаторской фирмы Loomis. Она, в частности, обслуживает компании, работающие в аэропорту. Дверь открылась, и бездомный зашел в офис. Внутри мужчина, судя по записям камер видеонаблюдения, пробыл всего 32 секунды. Он вышел наружу, держа в руках две сумки с деньгами. Вор сразу направился в зону, в которой не ведется наружное наблюдение. Оттуда он бесследно исчез.

Изначально в Loomis заявляли, что украдено 300 тыс. евро, однако проведенные затем проверки показали, что на самом деле компания лишилась 490 тыс. евро.

"Возможно, он отправился в Бельгию или в любую другую европейскую страну, а оттуда - вернулся на самолете на родину. А может он решил начать новую жизнь в какой-нибудь солнечной стране", - отметил источник "Паризьен".