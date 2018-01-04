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СНГ 04.01.2018 19:14

На Украине хотят значительно увеличить финансирование спецслужб

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 8,15 млрд грн Службе безопасности Украины, что почти на 21% больше, чем в 2017 году; Службе внешней разведки (СВР) на 39% больше - 1,78 млрд грн, а Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны на 72% больше - 2,5 млрд грн.

Такие данные содержатся в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году СБУ выделялось 6,75 млрд грн.

На обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и деятельности органов системы СБУ предусмотрено 7,737 млрд грн; деятельность Антитеррористического центра при СБУ -13,8 млн грн; строительство или приобретение жилья для военнослужащих СБУ - 120,1 млн грн.

Официальный курс Национального банка Украины по состоянию на 4 января 27,8905 грн/$1.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, БЮДЖЕТ, СПЕЦСЛУЖБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]