На Украине хотят значительно увеличить финансирование спецслужб

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 8,15 млрд грн Службе безопасности Украины, что почти на 21% больше, чем в 2017 году; Службе внешней разведки (СВР) на 39% больше - 1,78 млрд грн, а Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны на 72% больше - 2,5 млрд грн.
Такие данные содержатся в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.
При этом в 2017 году СБУ выделялось 6,75 млрд грн.
На обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и деятельности органов системы СБУ предусмотрено 7,737 млрд грн; деятельность Антитеррористического центра при СБУ -13,8 млн грн; строительство или приобретение жилья для военнослужащих СБУ - 120,1 млн грн.
Официальный курс Национального банка Украины по состоянию на 4 января 27,8905 грн/$1.
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