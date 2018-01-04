Более десяти человек погибли в ЮАР в результате столкновения поезда с грузовиком

Столкновение пассажирского поезда с автомобилем и грузовиком в ЮАР, привело к гибели 12 человек, а 260 получили ранения, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на министерство транспорта страны.
Ранее британский телеканал "Скай-ньюс" привел иные данные: 14 погибших и около 100 пострадавших.
Поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург.
Некоторым пострадавшим оказали медпомощь на месте. Других госпитализировали.
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