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Более десяти человек погибли в ЮАР в результате столкновения поезда с грузовиком

Столкновение пассажирского поезда с автомобилем и грузовиком в ЮАР, привело к гибели 12 человек, а 260 получили ранения, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на министерство транспорта страны.

Ранее британский телеканал "Скай-ньюс" привел иные данные: 14 погибших и около 100 пострадавших.

Поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург.

Некоторым пострадавшим оказали медпомощь на месте. Других госпитализировали.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮАР, ПОЕЗД, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]