Более десяти человек погибли в ЮАР в результате столкновения поезда с грузовиком

Столкновение пассажирского поезда с автомобилем и грузовиком в ЮАР, привело к гибели 12 человек, а 260 получили ранения, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на министерство транспорта страны.

Ранее британский телеканал "Скай-ньюс" привел иные данные: 14 погибших и около 100 пострадавших.

Поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург.

Некоторым пострадавшим оказали медпомощь на месте. Других госпитализировали.